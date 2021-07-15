Задержан кировчанин, спонсировавший террористов

Как уточнили в пресс-службе УФСБ по Кировской области, за подобное деяние может грозить пожизненное лишение свободы.

В Кировской области задержан мужчина, который оказывал содействие террористам. В частности, он относил себя к радикальному исламу. Из-за этого спонсировал организации, запрещённые в нашей стране и признанные террористическими.

Кировчанин периодически переводил деньги на разные электронные кошельки. Номера кошельков он брал из интернета в сообществах, посвящённых террористической направленности.

Подозреваемого задержали сотрудники регионального УФСБ. Возбуждено уголовное дело. Статья содействие террористической деятельности. Уголовная ответственность за подобное деяние — лишение свободы на 15 лет с выплатой штрафа до 700 тысяч рублей, либо пожизненное лишение свободы. Расследование продолжается.

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