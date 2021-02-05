Задержан житель Малмыжского района, укравший тачку у соседа

Мужчина стал скрываться от полиции и его объявили в розыск.

Два жителя Малмыжского района не поделили садовый инвентарь: 56-летний житель деревни Кинерь украл в соседней деревне Рожки из сарая садовую тачку.

Пострадавший хозяин обратился в полицию, где на похитителя завели уголовное дело. Но подозреваемый решил скрывать от правосудия в соседнем регионе. Месяц назад его объявили в розыск. Недавно сотрудники полиции Республики Удмуртия задержали похитителя тачки и сообщили об этом кировским коллегам.

Беглеца вернули домой и заключили под стражу. До суда ему придется находиться в Сизо.

Фото: pinterest.ru