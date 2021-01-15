Заключены первые дорожные контракты на 2021 год

В Кировской области идет активная подготовка к дорожно-строительному сезону.

Как рассказали в министерстве транспорта, в 2021 году планируется провести работы на 75 объектах общей протяженностью 163 км.

Конкурсные процедуры по выбору подрядчиков начались в конце прошлого года. Своевременная контрактация объектов позволит дорожникам более качественно подготовиться к ремонтным работам.

— На сегодня заключены контракты по 26 объектам. По остальным договора находятся в стадии заключения. Первые ремонтные работы начнутся весной при наступлении положительных температур и схода снега, — рассказали в министерстве.

В наступившем году ремонтом дорог в рамках нацпроекта БКАД будут заниматься 5 подрядчиков – «Вятавтодор», «Гордормостстрой», «СУ-43», «Кировтрансстрой» и «Энерготранс-С». Контроль за выполнением работ будут вести как заказчики, так и общественники.

— Кировская область получает прекрасный эффект от реализации дорожного нацпроекта. Думаю, что это видят и наши жители, и гости региона. Наши дороги стали лучше, много положительных отзывов поступает от водителей, — отметил член региональной группы по контролю за ремонтом дорог общественной палаты Кировской области Тимур Новрузов.

Стоит отметить, что в 2020 году подрядчикам удалось отремонтировать рекордное количество дорог.

— Надеюсь, что будущий сезон тоже пройдет хорошо, так как с каждым годом все лучше и легче должно быть, — добавил Тимур Новрузов.

Как подчеркнул председатель правительства Кировской области Александр Чурин, всего на ремонт дорог в рамках нацпроекта БКАД в 2021 году планируется направить 2,8 млрд рублей.

В прошлом году для ремонта использовалось новое асфальтобетонное покрытие – ЩМА-16. Также на всех ремонтируемых участках будет применяться полимерно-битумная стыковочная лента. Она в разы уменьшает количество шовных дефектов.