Завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом

Государственная инспекция труда в Кировской области завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом, где пострадал рабочий СПК «Новый путь» (Афанасьевский район).

12 июля в ходе уборочных работ один из трактористов лег на край поля рядом с нескошенной травой. Вскоре другой член бригады обнаружил его в крови, от пострадавшего исходил запах алкоголя. Мужчину доставили в центральную районную больницу, а затем — в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии г. Кирова», где он скончался от полученных травм.

Как выяснилось, несчастный случай произошел из-за наезда граблями-ворошилами во время поворота на следующий круг по уборке сена.

В ходе расследования были выявлены грубые нарушения требований трудового законодательства: выполнение работы с нарушением инструкции по охране труда, нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и др.

Работодателю выдано предписание об отстранении от работы сотрудников, не прошедших обучение и проверку знаний по охране труда, периодический медицинский осмотр и обязательное психиатрическое освидетельствование.

Работодатель и должностные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 242 тыс. рублей.