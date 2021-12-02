Заксобрание Кировской области поддержало законопроект правительства РФ о QR-кодах

Сегодня, 2 декабря, депутаты регионального Заксобрания большинством голосов поддержали федеральный законопроект «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Он обсуждается в регионах, после будет внесён в Госдуму на первое чтение правительством страны. Закон призван затормозить распространение ковид-инфекции без объявления локдауна.

Согласно тексту, с 1 февраля по 1 июня граждане страны смогут только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо документа переболевшего коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли – кроме продовольственных магазинов с товарами первой необходимости и аптек. Перечень мест могут уточнять региональные власти.

ОЗС направит в Госдуму ряд своих предложений: позволить посещать мероприятия гражданам, привитым только первым компонентом вакцины либо имеющим необходимое количество антител, возможность предъявлять вместо паспорта другие удостоверения личности.

Все необходимые решения о продлении до года срока действия сертификатов для переболевших ковидом приняты, сообщил сегодня ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Сейчас начато продление до 12 месяцев со дня выздоровления оформленных ранее документов, а все новые сертификаты для переболевших оформляются уже на год.