Заксобрание Кировской области «помолодеет»

Уже через неделю заканчивается регистрация кандидатов на выборы в Госдуму РФ и Законодательное собрание Кировской области. Важным отличием сентябрьских выборов этого года является присутствие в списках кандидатов большого количества молодых людей, среди которых есть учителя, врачи, волонтеры и гражданские активисты.

В целом по России кандидаты в Госдуму на 18 лет моложе действующих депутатов. В выборах участвуют и студенты. Так, средний возраст кандидатов – 39 лет, а действующих членов Госдумы РФ – 57 лет. Парламент по итогам выборов может помолодеть на целое поколение!

Работать на благо региона и помогать людям – девиз кандидатов от Кировской области

В региональном списке «Единой России» от Кировской области есть кандидаты моложе 35 лет – Мария Бутина (32 года) и Матвей Машковцев (26 лет). Также среди молодых кандидатов два медика: Никита Соломенников (35 лет) и Екатерина Садакова (25 лет).

Ребята ведут общественную деятельность, организуют различные мероприятия для кировчан, помогают горожанам в качестве волонтеров.

Например, Матвей Машковцев, будучи руководителем федерального проекта «Зачет» Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» по Кировской области, занимается благотворительностью и волонтерской деятельностью.

— Вместе с «Молодой гвардией» мы делаем многое на благо региона, организуем благотворительные акции, занимаемся волонтерской деятельностью. Сейчас развитие нашего региона требует омоложения кадров, новых векторов развития, новых мыслей. Кто, как не молодежь, может это сделать! – отметил Матвей Машковцев.

Врач ультразвуковой диагностики КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр» Никита Соломенников мечтает научиться формировать законопроекты.

— Я являюсь членом молодежного парламента Кировской области при Заксобрании региона, председателем социального комитета. Учусь формировать законопроекты. Все эти знания я буду использовать в дальнейшей депутатской деятельности. Кроме того, провожу мероприятия для жителей города на медицинскую тематику, — отметил Никита Соломенников.

Еще один кандидат, тоже врач, но еще и лидер регионального движения «Волонтеры-медики», 25-летняя Екатерина Садакова. В детстве девушка перенесла онкологическое заболевание – это повлияло на ее решение стать волонтером. Екатерина завершает обучение в ординатуре по специальности «Онкология».

Лидер движения «Волонтеры-медики» подчеркнула, что за 5 лет движение в Кировской области сильно выросло – если изначально это был небольшой проект с участием нескольких десятков инициативных ребят, то теперь жителям Кировской области помогают больше тысячи волонтеров.

Екатерина Садакова ожидает, что с ростом заболеваемости COVID-19 жителям региона снова будет требоваться активная помощь волонтеров:

— Сейчас идет третья волна, заболеваемость растет, и, думаю, штаб «Мы вместе» (теперь уже в составе Единого волонтерского штаба) в скором времени возобновит работу. Мы снова будем оказывать ту помощь, в которой нуждаются жители – кому-то приносить лекарства, кому-то закупать продукты, для кого-то вызывать врача или помогать добраться до поликлиники, — говорит лидер волонтерского движения.

Екатерина также подчеркнула, что жителям Кировской области обязательно нужно сделать прививку от коронавируса, чтобы защитить себя и близких.

— Когда ты работаешь с семьями, пациентами, которые переносят заболевание и в легкой, и в средней, и в тяжелой форме, то видишь, как это непросто. И понимаешь: если появился способ предотвратить заболевание или его развитие в тяжелой и крайне тяжелой формах, это нужно делать. Вакцинироваться. Всем, кто хочет сохранить свое здоровье и здоровье окружающих, — отметила девушка.

Выборы-2021: честность и высокая конкуренция

Напомним, что за честностью и прозрачностью избирательного процесса в Кировской области будут следить 669 камер. Они будут работать круглосуточно и фиксировать все происходящее на участках. В целом по стране на избирательных участках будет установлено 100 тысяч камер.

Стоит отметить и высокую конкуренцию на грядущих выборах. В России на выборы-2021 выдвинулось 6415 кандидатов, которые претендуют на 450 мест в Госдуме РФ. Таким образом, конкурс – 14 человек на место. В Законодательном собрании Кировской области конкуренция чуть слабее – 12 человек на место. Заявлено 485 кандидатов на 40 мест.