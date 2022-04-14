«Замерзнем назло России»

Российская платформа войнасфейками.рф рассказывает о том, что происходит сейчас в европейских странах, которые, напомним, заявили о готовности отказа от российских нефти, газа, угля.

Власти Германии объявили, что смогут отказаться от угля из России до осени, от нефти — до конца 2022 года, от газа — до лета 2024-го. Некоторые другие страны Европы (Латвия, Литва и Эстония) уже отказались от «голубого топлива».

Политики заявляют о стопроцентной готовности обойтись без этих российских ресурсов если не сейчас, то в ближайшей перспективе. А что думают граждане этих стран и бизнес?

Экономить каждую каплю

Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман заявил о необходимости ограничить скорость на автобанах и в городах ради экономии потребления горючего. По его словам, нужно ввести ограничение на передвижение на автобанах до 100 км/час, а по городу запретить передвигаться быстрее 30 км/час, чтобы экономить «каждую каплю бензина».

При этом Хоффман признал, что эта мера никак не решит проблему роста цен на энергоносители, с которой Германия столкнулась из-за ситуации на Украине — цены на дизельное топливо и бензин в Европе бьют все рекорды.

В ответ на это заявление в Европе возникло такое явление как «бензиновый туризм». Власти Венгрии (которая не собирается отказываться от российских ресурсов и готова покупать их за рубли) заморозили цены на бензин и дизтопливо. Они не могут стоить дороже 480 форинтов (около ₽150). Теперь на заправки Венгрии едут автобусы и грузовики соседних стран, чтобы подешевле заправиться впрок.

Выбрасывать меньше продуктов

Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией. По мнению чиновника, поставки продовольствия Россия якобы использует в качестве оружия. Также Оздемир высказал уверенность в том, что немцам следует «делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов».

Призыв более рачительно относиться к покупкам даже самым рациональным немцам оказался не по душе. В ответ жители Германии скупили туалетную бумагу, растительное масло, консервы и муку.

Холод сделает сильнее?

Жители стран Евросоюза должны снизить температуру в своих квартирах ради борьбы с Россией. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс на пресс-конференции в Брюсселе, представляя план ЕК по отказу от российских энергоресурсов.

«Нужно сказать гражданам: ваш выбор, как и сколько энергии вы потребляете, определяет, насколько мы сильны в нашей реакции на Россию. Понизив температуру вашего дома, вы можете значительно способствовать снижению нашего энергопотребления и, таким образом, сделать нас сильнее в отношении России», – сказал Тиммерманс.

Летом европейцам советуют отказаться от использования кондиционеров — они нещадно потребляют электроэнергию, которую производят из российского газа. Правда, даже в таком случае за счет падения собственного уровня комфорта европейцы сократят потребление меньше трети от российского газа.

Погрузиться в темноту

В Британии тем временем коммуналка уже подорожала, а совсем скоро стоимость газа и электричества для населения увеличится на 50%.

В знак протеста жители королевства 10 апреля в 10 вечера выключили электроприборы и свет в своих домах. «Дома были погружены в темноту по всей Великобритании, поскольку люди коллективно отключили свет в знак протеста против растущих затрат на электроэнергию. Цель акции состояла в том, чтобы создать дисбаланс в национальной сети и привлечь внимание правительственных и коммунальных компаний, а в конечном итоге заставить их сократить расходы. Организаторы предупредили, что подобные протесты будут продолжаться до тех пор, пока не будут приняты меры по снижению затрат на электроэнергию», — пишет Independent.

«Без газа мы останемся без света»

Но если обычного немца, француза или британца можно заставить выключить свет или установить заградительные цены, то что делать с промышленностью?

«Газовое эмбарго против России? Тогда у нас погаснет свет», – глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг объясняет, что санкции к России больше всего вредят тем, кто их вводит.

– Эмбарго на поставки российского газа никак не повлияют на операцию на Украине. Хотя бы потому, что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене, – сказал Айзенберг. – В случае отказа от газа из России наше предприятие просто останется без света и будет вынуждено сократить производство от 30 до 50 процентов, сократить продажи и рабочие места. При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями»

С ним соглашается и глава крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер: «В случае полного отказа от российского газа «колёса химической промышленности» в Германии остановятся».

Отказ Германии от импорта российского газа приведет также к остановке стекольных заводов. «Наша компания производит около 10 млн квадратных метров стекла для солнечных электростанций и теплиц в год. В течение последних 15 лет необходимое для производства количество энергии обеспечивалось за счет российского природного газа, и альтернативы ему нет, — рассказал управляющий директор компании Glasmanufaktur Brandenburg (GMB) Торстен Шретер.

День Х

В связи со сложившейся ситуацией Германия заявила о приведении в действие своего антикризисного плана. Правда, документ не подразумевает ни предложений по альтернативным источникам газа, ни чего-либо ещё значимого, кроме, например, установления максимальной цены за отопление для социально значимых слоев населения.

Между тем вероятное отключение от российского газа немецкий крупный бизнес называет «Днем Х».

Так, владелец высокотехнологичной машиностроительной компании в Западной Германии рассказывает, что его фирма производит все – от аккумуляторных батарей для электромобилей до систем сцепления для поездов. Он заявляет, что, если газ будет отключен, его вековой бизнес «развалится» и вряд ли выживет.

– Это будет катастрофа, которая еще два месяца назад казалась почти немыслимой, но сейчас кажется вполне реальной перспективой, — подытоживает бизнесмен.