Замгендиректора «Газпрома» освободили и снова арестовали

Следственный комитет выявил новые эпизоды коммерческого подкупа в деле заместителя гендиректора АО «Газпром газораспределение» Александра Остапчука. Сумма, которую он получил в качестве коммерческого подкупа, перевалила за 100 миллионов.

По данным следствия, Остапчук получил от строительной компании подкуп в размере 30 миллионов рублей. Помимо этого на участках, принадлежащих обвиняемому, были произведены строительные работы стоимостью более 11 миллионов. За полученные суммы Остапчук предложил заключать с данной компаний договоры на строительство газопроводов в приоритетном порядке и беспрепятственно подписывать документы о приемке работ.

В 2017-2018 годах замгендиректора «Газпрома» получил еще 3 подкупа в размере 3,5, 2 и 3 миллиона рублей от двух компаний, занимающихся строительными и электромонтажными работами. За эти деньги он также обязался содействовать подписанию договоров.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело, а Остапчук задержан и взят под стражу. Данное решение было обжаловано стороной обвинения, и 11 мая обвиняемого освободили, не избрав меры пресечения.

В тот же день Следственный комитет возбудил в отношении Остапчука еще 2 уголовных дела по факту коммерческого подкупа. По версии следствия, в 2017-2019 годах он получил от одного предпринимателя 2 подкупа в размере 56 и 9 миллионов рублей за заключение двух договоров субподряда на выполнение проектировочных и других работ. Также Остапчук пообещал беспрепятственно подписать положительное заключение о результатах выполнения работ.

В настоящее время Остапчук снова задержан. В ближайшее время следователь выступит с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.