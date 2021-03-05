Замгендиректора кировского «Газпрома» подозревают в подкупе

Следователи завели уголовное дело на заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Киров» Александра Остапчука. Газпромовцу вменяют часть 8 статьи 204 УК РФ — коммерческий подкуп в особо крупном размере.

По данным следствия, Остапчук получил от представителей одной из строительных компаний 10 миллионов рублей в качестве подкупа. Кроме этого, там же компания за свой счет построила на одном из участков подозреваемого дом, который тут же меблировала. А на другом залила фундамент дома и гаража. Общая стоимость работ составила около 11 миллионов рублей.

В обмен на это Остапчук предложил поспособствовать компании в заключении договоров на строительство газопроводов и других подведомственных ему работ. Принимать и оплачивать выполненные работы сотрудник «Газпрома» также обещал без проволочек.

Данные факты были выявлены в ходе совместной работы региональных ФСБ и МВД. Следственный комитет возбудил на Остапчука уголовное дело и провел ряд обысков, в ходе которых была изъята нужная документация. В настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос о выборе меры пресечения.

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