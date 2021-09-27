Замглавы администрации Кирово-Чепецка покинул свой пост

Заместитель главы кирово-чепецкой администрации Павел Данилов оставил свой пост. 27 сентября он отработал последний день на своем посту. Об этом сообщили в мэрии.

Свое увольнение Павел Владимирович мотивировал желанием вернуться в бизнес. На совещании в понедельник замглавы мэрии поблагодарил коллег за совместную работу.

Павел Данилов пришел в горадминистрацию Кирово-Чепецка 22 июня 2020 года. Его сферой ответственности были вопросы городского хозяйства. В числе моментов, который он курировал, — достройка кольцевой развязки на улице Братьев Васнецовых, ремонт дорог и подготовка к выполнению нацпроекта БКД на 2022 год.

Место Павла Данилова временно займет первый замглавы администрации Кирово-Чепецка Игорь Гагаринов.

Ранее мы писали, что 29 сентября в Кирово-Чепецке выберут главу города.

Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk