Замминистра просвещения РФ познакомилась с системой образования Кировской области

Сегодня в нашем регионе с рабочим визитом находится заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова.

Она побывала в нескольких образовательных учреждениях Кирова, пообщалась с педагогами. Это помогло ей оценить развитие системы образования Кировской области.

Так, в школе No26 проходит выставка современного оборудования для учебного процесса. Оно было получено ранее в рамках национального проекта «Образование». Глава региона Игорь Васильев, который также является руководителем рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Образование», подчеркнул, что работа по обновлению оборудования в школах региона продолжается.

— Именно в 26 школе созданы все условия для обучения и воспитания подрастающего поколения. Но на достигнутом мы не останавливаемся. Задачи есть. Снижать темпы строительства образовательных учреждений не планируется. Благодаря появлению новых учебных заведений мы обеспечиваем местами малышей, а также работой молодых педагогов, — обозначил Игорь Васильев.

Заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова сообщила, что со следующего года кроме строительства новых школ стартует программа по капитальному ремонту образовательных заведений. Программа рассчитана на 4 года. И она не просто актуальная, оно беспрецедентная.

— Есть опыт, когда к оформлению школьного пространства подключаются сами учащиеся. Они предлагают свои дизайнерские решения. Это любопытно и полезно. И там действительно можно создать среду, в которой будет приятно заниматься и получать знания, — рассказала Анастасия Зырянова.

Также заместитель министра просвещения побывала в Центре дистанционного образования детей, Музейно-выставочном центре системы воспитания и образования Кировской области.

Фото: Александр Папырин