Замминистра спорта Кировской области провёл мастер-класс по прыжкам в длину (+ВИДЕО)

25 ноября в легкоатлетическом манеже «Вересники» прошла показательная тренировка по подготовке к сдаче норм ГТО. В ней приняли участие вятские спортсмены, а также сотрудники областного минспорта.

Одним из гостей мероприятия стал заместитель министра спорта и молодёжной политики Денис Алексеев. Он не только выступил с приветственным словом, но и принял участие в тренировке, продемонстрировав, как надо прыгать в длину.

Присоединились к нему и другие участники. После сдачи нормативов все они получили индивидуальные рекомендации от тренера.

Для справки

Сегодня в спортшколе «Вересники» занимаются более тысячи спортсменов по четырём олимпийским видам спорта: плавание, легкая атлетика, современное пятиборье и триатлон. Тренировочный процесс проходит в легкоатлетическом манеже и 25-метровом бассейне. После завершения отделочных работ бассейн и манеж станут единым, крупнейшим в Кировской области спортивным комплексом. Директором нового учреждения назначен Андрей Рудин, председатель президиума Федерации триатлона Кировской области.