Зампред Андрей Маури завел свой телеграм-канал

Заместитель председателя правительства Кировской области Андрей Маури завел свой телеграм-канал. Подписаться на него можно по ссылке.

Канал был создан 1 апреля. Первым постом стала информация о близящемся открытии спорткомплекса «Вересники».

Отметим, что Андрей Маури был активен в телеграме и ранее. Он нередко отвечал на вопросы участников чата «Вятский бизнес».

Напомним, что персональные телеграм-каналы также есть у губернатора Игоря Васильева, председателя областного правительства Александра Чурина и первого зампреда Дмитрия Курдюмова.