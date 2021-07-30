Запах газа в Кирове обсудили на городской комиссии по ЧС

Вчерашний инцидент с запахом газа в Кирове обсудили на городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На пункт приема металлолома на ул.Преображенской из Нижегородской области поступили шесть ёмкостей. Одна из них не была принята из-за сильного запаха газа.

Хозяину груза предложили вывезти ёмкость за пределы города. При транспортировке она загорелась, водитель самостоятельно потушил огонь и вернул груз на пункт приема вторсырья.

После этого сотрудники МЧС выпустили из всех емкостей избыточное давление, закрыли их тентом и выставили охрану.

На комиссию был вызван владелец груза. Он рассказал, что бочки привезли в Киров якобы для хранения, а затем он планировал отправить их на утилизацию. В то же время ИП, который занимается приёмом вторсырья, утверждает, что ёмкости всё же сдавались в металлолом.

Владелец груза не смог ничего пояснить по поводу отсутствия сопроводительных документов на транспортировку опасных веществ. Правоохранительными органами проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

По данными администрации города, ёмкости не представляют опасности для жителей, и информация о пострадавших не поступала.

Фото admkirov.ru