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Запуск фонтанов в Кирове могут снова отложить

Тамара Полыхаева Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Ночные температуры в ближайшие дни будут ниже нуля градусов. А это значит, что запуск городских фонтанов в Кирове, скорее всего, опять перенесут.

Сначала их планировали включить на Первомай, но воду в сети можно пускать только при устойчивой положительной температуре воздуха. Поэтому, чтобы механизмы не вышли из строя, ранее в теруправлениях города приняли решение отложить включение фонтанов до 4 мая.

Однако погода вносит коррективы – отрицательные ночные температуры продолжаются. Минимальное их значение должно быть не менее +5 градусов.

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Тамара Полыхаева