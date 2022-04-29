Запуск фонтанов в Кирове перенесли из-за заморозков

Запуск городских фонтанов в Кирове перенесли на 4 мая. Это было сделано из-за погоды, сообщают в горадминистрации.

Согласно документации, оборудование фонтанов может работать только при положительной температуре воздуха. Однако в Киров пришло похолодание с заморозками по ночам. По данным синоптиков, тепло вернется после первых майских праздников.

Чтобы механизмы не вышли из строя, в теруправлениях приняли решение отложить включение фонтанов. Планируется, что крупные городские фонтаны начнут работать с 4 мая.

Ранее сообщалось, что фонтаны включат 1 мая.