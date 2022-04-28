Зарегистрировал бизнес в Кировской области – получи самую низкую ставку УСН

Завтра на пленарном заседании Заксобрания рассмотрят во втором чтении законопроект депутата Юрия Терешкова. Он предлагает предоставить льготы предприятиям или предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения, которые хотят зарегистрировать бизнес в Кировской области.

А именно, для им предложат сниженные ставки:

– если объектом налогообложения являются доходы, ставка в первый год, когда налогоплательщик зарегистрировался в Кировской области, составит 1%, в два последующих года – 3%;

– если налог уплачивается по системе «доходы минус расходы», ставка в первый год составит 5%, в два последующих года – 7,5%.

Однако речь идет только о налогоплательщиках, которые зарегистрируются или в Кировской области в текущем и следующем годах после вступления закона в силу. В первом чтении предполагался период на год дольше, однако Терешков внёс поправку.

Комитет по бюджету единогласно поддержал предложение вынести законопроект на рассмотрение Законодательным собранием.

Дискуссию вызвал другой законопроект, который также рассмотрят на пленарном заседании. Согласно ему, частные инвесторы, которые реализуют новые инвестиционные проекты, могут рассчитывать на бюджетную поддержку. Депутаты внесли уточнения, какие направления деятельности удостоят госсубсидии.