Средняя зарплата в Кировской области в 2021 году составила 34 тысячи рублей

Средняя заработная плата в Кировской области по итогам января-июля 2021 года достигла 34 тысяч рублей. Об этом сообщили в Кировстате.

Данная сумма на 7 процентов больше, чем средняя зарплата за аналогичный период 2020 года. При этом во всех сферах деятельности количество работников сократилось.

Самые большие зарплаты зафиксированы в сфере финансовой и страховой деятельности – 49,6 тысячи рублей. Немногим ниже зарплата кировчан, трудящихся в сфере добычи ископаемых, — 42,9 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты отмечены в сферах общепита и гостиничного сервиса – 21,7 тысячи рублей.

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