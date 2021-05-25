Зарубежным ИТ-компаниям придется работать в правовом поле России

В Госдуму РФ внесен законопроект о «приземлении» иностранных ИТ-компаний в российской юрисдикции. В первом чтении законопроект рассмотрят 28 мая.

Согласно инициативе, владельцы информационных ресурсов, которые в сутки посещают более полумиллиона российских пользователей, должны будут открывать в России филиалы, представительства или учредить российские юрлица.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что эти официальные представительства должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и станут основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.

Таким образом, будут обеспечены реальные условия исполнения законодательства для российских и зарубежных игроков отечественного цифрового рынка.

И.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих отзывается о законопроекте Госдумы РФ положительно.

— Данный законопроект направлен в первую очередь на регулирование деятельности гигантских транснациональных ИТ-компаний, действующих на территории РФ, сервисами которых пользуются российские граждане. На мой взгляд, важно и правильно осуществлять контроль их деятельности на территории Российской Федерации, в российском правовом поле. Такой подход, безусловно, расширяет возможности отстаивания прав россиян в случае возникновения спорных моментов, — отметил Алексей Васильевич.

Отметим, что сейчас иностранные ИТ-компании зачастую работают «в серую», уклоняются от уплаты налогов, не предоставляют никаких отчетов и данных о ведении дел и игнорируют решения российских судов.

Новый законопроект позволит решить эту проблему. Кроме того, будут соблюдаться цифровые права россиян при судебных разбирательствах.

Иностранные ИТ-гиганты окажутся перед выбором – продолжать зарабатывать деньги, но работать в правовом поле и уважать цифровые права пользователей, либо потерять прибыль.