Защитите своих близких: что делать при неотложных состояниях

Жить долго и счастливо – этого мы желаем самым дорогим людям. Главный врач Кировской станции скорой помощи Сергей Одношивкин дал нашим читателям короткий мастер-класс о действиях при угрозе самых распространенных неотложных состояний – гипертоническом кризе, инфаркте и инсульте.

Гипертонический криз

Что это: резкий, внезапный подъем артериального давления, сопровождающийся резким ухудшением самочувствия.

Проявляется головной болью, головокружением, тошнотой и ознобом. В некоторых случаях могут добавиться рвота, покраснение лица, сердцебиение, отеки, зрительные расстройства, судороги, резкая одышка, боли в груди, парезы (временное снижение силы отдельных мышц)

Что делать:

В первую очередь – измерить артериальное давление! Затем дать больному препараты, понижающие давление. При значительном повышении артериального давления или подозрениях на осложненное течение криза необходимо как можно быстрее вызвать врача скорой помощи!

Инфаркт

Что это: гибель (некроз) участка мышцы сердца из-за остро возникшего недостатка кислорода. В результате некроза участок мышцы перестаёт работать, что нарушает насосную функцию сердца.

Проявляется болью, дискомфортом в груди, причем боль может отдавать в плечо, локоть, нижнюю челюсть. Характер боли — давящая, жгучая, при физических или эмоциональных нагрузках она усиливается. Другими симптомами могут быть чувство нехватки воздуха, потливость, тревожность.

Что делать:

Обязательно сразу же прекратить любые физические нагрузки, расположить больного в удобном положении, лучше всего полусидя. Освободить грудную клетку от сдавливающей одежды, дать доступ свежему воздуху (открыть окно).

Будьте осторожны с приемом лекарственных препаратов. Так, например, нельзя принимать нитроглицерин в случае, если больной испытывает резкую слабость, потливость, а также при выраженной головной боли, головокружении, остром нарушении зрения, речи или координации движений. Аспирин не дают людям, имеющим аллергию на ацетилсалицилловую кислоту, а также при явном обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Инсульт

Что это: Нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой или разрывом сосудов.

Для внебольничной диагностики инсульта применяется простой тест «Улыбнись — заговори — подними руки». Сначала просим человека улыбнуться. При инсульте улыбка получается «кривой», поскольку мышцы одной стороны лица слушаются гораздо хуже. Затем нужно заговорить с ним и попросить ответить на простой вопрос, например: «Как тебя зовут?» В случае инсульта, больному, вероятно, будет трудно правильно выговорить свое имя. В завершение попросите человека поднять обе руки одновременно – при нарушении мозгового кровообращения он не сможет поднять их на один уровень.

Что делать:

При инсульте скорость доставки больного в больницу приобретает ключевое значение! Даже если симптомы инсульта наблюдались всего несколько минут, а затем прекратились, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.

До прибытия бригады скорой помощи необходимо предпринять ряд срочных мер. Если больной без сознания, положить его на бок, убедиться, что он дышит и его дыхательные пути не перекрыты остатками пищи, рвотой, съемными зубными протезами и т.д. Если же человек в сознании, помогите ему принять удобное сидячее или полусидячее положение в кресле или на кровати, подложив под спину подушки.

Обязательно нужно обеспечить приток свежего воздуха – расстегните воротник рубашки, ремень, пояс, снимите стесняющую одежду.

Помните, все перечисленные состояния являются очень серьезными и требуют контроля со стороны медиков.

Телефон для вызова скорой помощи – 03. С мобильного телефона – 103.