Заседание по делу Быкова назначили на 28 октября

Следующее заседание по делу бывшего главы Кирова и председателя Заксобрания области Владимира Быкова назначено на 28 октября.

Такая информация опубликована на сайте Первомайского районного суда.

Сегодня в качестве свидетелей были допрошены экс-депутаты Гордумы Андрей Гордеев и Татьяна Платунова, которые заседали в ней во время руководства Быкова.

Кроме того, в очередной раз на заседание не явилась Светлана Киселёва, руководитель ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения». Предприятие фигурирует в эпизоде с продажей земельного участка в парке Победы.