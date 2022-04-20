Застройщики КСМ и ССК готовы строить социальные объекты в Кирове

Кировские застройщики выразили готовность приступить к строительству социальных объектов в новых микрорайонах Кирова. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи губернатора Игоря Васильева с представителями крупных строительных компаний региона.

Глава региона напомнил, что в Кирове есть задачи по строительству целого ряда социальных объектов. Где и каких учреждений не хватает, мы писали здесь.

— На эти работы выделено финансирование, как федеральное, так и региональное. Необходимо проработать варианты, при которых кировские застройщики смогут успешно работать на данных объектах, — сказал губернатор.

Гендиректор ООО «Кировспецмонтаж» Алексей Миронов сообщил о планах по комплексному развитию территории на месте бывшего мелькомбината. Глава КСМ подчеркнул, что компания является социально ответственным бизнесом и готова строить учреждения, необходимые жителям Кирова.

— Мы планируем соцобъекты в рамках КРТ и готовы выйти на строительство школы в микрорайоне Чистые пруды, — отметил Алексей Миронов.

Был поднят и вопрос сноса сооружений на участках, планируемых под застройку. По итогам встречи было принято решение составить «дорожную карту» и включить в нее все этапы реализации проектов.

Еще одним проблемным вопросом было строительство домов для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Эту тему губернатор обсудил с президентом АО «Кировский ССК» Иваном Крутихиным.

Глава КССК отметил, что у компании есть готовые квартиры, подходящие под параметры программ по переселению. Это жилье в многоквартирных домах, площадь которого составляет не менее 26 «квадратов» для детей-сирот и не меньше аварийного жилья — для переселенцев.

Все варианты будут рассмотрены в горадминистрации и – при необходимости – выкуплены у компании. В дальнейшем квартиры предоставят указанным категориям граждан.

Также Иван Крутихин подчеркнул, что КССК готов участвовать в строительстве школ в Урванцево и в Зубаревском лесу. По первой школе проект уже готов. Игорь Васильев пообещал застройщику провести необходимую корректировку финансирования объектов исходя из сметной стоимости работ.

— Никаких опасений по стоимости работ быть не должно, все механизмы разработаны и применяются, — отметил губернатор.

В дальнейшем встречи с застройщиками будут проводиться регулярно. На ближайшей из них будут рассмотрены предложения по покупке готового жилья для переселенцев и детей-сирот.

Фото: fotostrana.ru, t.me/gub_vasilyev