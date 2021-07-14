Засуха Крыму не грозит: блогер полетал на коптере над водохранилищем

Не секрет, что многих туристов, желающих посетить южные курорты России, останавливает водный вопрос – санитария и наличие пресной питьевой воды.

В последние годы в Крыму он стоял особенно остро. Природа, не баловавшая в крымчан дождями смилостивилась и пролила на полуостров большое число осадков. Вместе с разрушениями на голову местных жителей пролилась долгожданная влага. Наполнились местные водохранилища и другие источники пресной воды, даже те, которые были пересохшими много лет. Только за июнь водоемы полуострова пополнились минимум на 40 млн кубометров воды, сообщает ФАН. По оценкам экспертов, даже без отсутствия новых притоков жителям и гостям Крыма воды хватит как минимум на год. Поскольку вода поступила и в карстовые полости, которые обеспечивают родники и другие источники.

Отметим, наполняемость источников произошла неравномерно, поэтому часть из них до сих пор находятся в полупустом состоянии, передает корреспондент ФАН. Крымский блогер Александр Талызин опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором он с высоты птичьего полета показал, как сегодня выглядит подножье горы Чатыр-Даг, а также сам Аянский источник.

К слову Аянское водохранилище сейчас заполнено на 100%, поэтому с 20 июня часть воды сбрасывается в Симферопольское. Счастливенское водохранилище заполнено более чем на 95%, Кутузовское и Загорское — порядка 84%