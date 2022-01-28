Засуха отрицательно повлияла на сельскохозяйственные итоги 2021 года в Кировской области

Кировстат опубликовал официальные данные по производству основных видов продукции агросектора области. Результаты прошлого года носят противоречивый характер. Если в сфере животноводства прослеживается рост производства, то растениводческое направление продемонстрировало существенный спад. Его причиной стала серьезная засуха, поразившая регион летом прошлого года.

Отгрузка зерновых и зернобобовых культур сельхозорганизациями в 2021 году сократилась на 13,3% по сравнению с 2020. Ещё более существенное влияние реализовавшиеся погодные риски оказали на производителей масличных культур, картофеля и овощей. Так поставки на рынок вятского картофеля составили всего 11,8 тысячи тонн, что на 26,8% меньше показателя позапрошлого года.

Несмотря на существенные проблемы в растениеводстве, а значит и в формировании кормовой базы, животноводы области увеличили производство продукции. Хозяйства всех категорий увеличили выпуск мяса на 7,7%, надой молока на 2,5%, производство яиц выросло на 3,4%.

Поставлены новые рекорды по продуктивности скота: надой на одну корову превысил 8 тонн и составил 8040 кг, среднестатистическая вятская курица снесла за прошлый год 334 яйца (+3,6%). Агробизнес Кировской области нарастил и поголовье скота. Если количество коров в сельхозорганизациях увеличилось всего на 0,5% и пока так и не достигло 100 тысяч голов, то в таком новом для региона направлении, как мелкий рогатый скот (овцы и козы) годовая прибавка поголовья — 32,6%. После кризиса минувшего десятилетия быстрыми темпами восстанавливается птицеводство, поголовье птицы выросло в 2021 году на 29,8%.

Ситуацию прокомментировал Алексей Котлячков, заместитель председателя правительства Кировской области, министр сельского хозяйства.