Засуха отрицательно повлияла на сельскохозяйственные итоги 2021 года в Кировской области

Кировстат опубликовал официальные данные по производству основных видов продукции агросектора области. Результаты прошлого года носят противоречивый характер. Если в сфере животноводства прослеживается рост производства, то растениводческое направление продемонстрировало существенный спад. Его причиной стала серьезная засуха, поразившая регион летом прошлого года.
Отгрузка зерновых и зернобобовых культур сельхозорганизациями в 2021 году сократилась на 13,3% по сравнению с 2020. Ещё более существенное влияние реализовавшиеся погодные риски оказали на производителей масличных культур, картофеля и овощей. Так поставки на рынок вятского картофеля составили всего 11,8 тысячи тонн, что на 26,8% меньше показателя позапрошлого года.
Несмотря на существенные проблемы в растениеводстве, а значит и в формировании кормовой базы, животноводы области увеличили производство продукции. Хозяйства всех категорий увеличили выпуск мяса на 7,7%, надой молока на 2,5%, производство яиц выросло на 3,4%.
Поставлены новые рекорды по продуктивности скота: надой на одну корову превысил 8 тонн и составил 8040 кг, среднестатистическая вятская курица снесла за прошлый год 334 яйца (+3,6%). Агробизнес Кировской области нарастил и поголовье скота. Если количество коров в сельхозорганизациях увеличилось всего на 0,5% и пока так и не достигло 100 тысяч голов, то в таком новом для региона направлении, как мелкий рогатый скот (овцы и козы) годовая прибавка поголовья — 32,6%. После кризиса минувшего десятилетия быстрыми темпами восстанавливается птицеводство, поголовье птицы выросло в 2021 году на 29,8%.
Ситуацию прокомментировал Алексей Котлячков, заместитель председателя правительства Кировской области, министр сельского хозяйства.
– Отрицательное влияние на производство продукции растениеводства оказала прошлогодняя засуха, растениям не хватило влаги. В 14 районах была объявлена чрезвычайная ситуация. Только по официальной методике потери хозяйств области составили около 70 миллионов рублей. Упущенная выгода из-за низкого урожая не попала в расчёты и оказалась значительно выше.
Безусловно, эта ситуация в растениеводстве повлияла и на животноводческий сектор. Многие хозяйства не получили корма надлежащего качества. Тем не менее, в 2021 году впервые в среднем по области достигнуто производство более 8 тонн молока на одну корову. Это очень высокий результат. При такой интенсивности мы не ждём в будущем существенного прироста за счёт увеличения надоев. Для многих передовых хозяйств дальнейшее повышение продуктивности оказывается просто экономически неэффективным.
Для наращивания поставок молока на рынок (а в России до сих пор не преодолён его дефицит) необходимо увеличивать поголовье коров. И в прошлом, и в текущем году в нашей области мы видим рост поголовья. Это позитивный момент, который отличает нас от соседних регионов. По крайней мере по 2020 году во многих субъектах с развитым молочным животноводством этот показатель снижался.
Сейчас на важнейшем для Кировской области молочном рынке существует достаточно благоприятная ценовая конъюнктура. Но никто не может гарантировать, что высокие цены продержатся достаточно длительное время. Время достаточное для того, чтобы сельхозпроизводители смогли компенсировать потери от роста цен на необходимую им промышленную продукцию.