Затраты на восстановление моста в Вятских Полянах посчитают до Нового года

В Кировской области продолжается работа по восстановлению аварийных мостов.

Как мы сообщали ранее, с марта текущего года запрещён проезд по мосту через реку Ошторма в Вятских Полянах, который частично обрушился из-за ветхости. Водителям приходится делать крюк по объездной дороге, что доставляет неудобство как жителям города, так и близлежащих населённых пунктов. Особенно, когда человек не знает о перекрытии движения, едет по привычному маршруту, и перед капотом оказываются бетонные надолбы.

По предварительной оценке, на реконструкцию моста потребуется 150-160 млн рублей. Вчера местный телеканал расспросил замглавы горадминистрации Александра Солодянкина о том, как продвигается дело с ремонтом моста. Тот пояснил, что быстро начать ремонт невозможно: сначала надо провести обследование и составить проектно-сметную документацию. До конца текущего года такой муниципальный контракт реализует кировская организация «Институт Дорпроект», выбранная по конкурсу. Ее директор утверждает, что работа идет по плану, будет выполнена в срок.

Заметим, что та же организация выполняет обследование аварийного путепровода на улице 60 лет Октября в Кирово-Чепецке. По нему проезд открыт, но с ограничением веса автотранспорта. Муниципальный контракт заключен на 3 млн рублей ещё в прошлом году, однако проектно-сметной документации по-прежнему нет, а без нее нельзя приступить к поиску средств на ремонт. Вопрос поднимали на днях на заседании городской думы, сообщает сайт prochepetsk.ru.

Напомним, в текущем году на ремонты мостов из областного бюджета направлено 91 млн рублей. 14 июля приняли в эксплуатацию два из них в Уржумском районе – через реки Туречку и Кизерку на трассе Киров – Малмыж – Вятские Поляны, а также один в Советском районе. Их отремонтировали в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы». Прошла экспертизу документация по строительству капитального моста через реку Чепцу в Кирово-Чепецке, строительство должно начаться уже с следующем году.