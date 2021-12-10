Заведующая слободского детсада устроила дочь сторожем и получала ее зарплату

В Слободском районе бывшая заведующая детского сада осуждена за служебный подлог. О подробностях преступления сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как было установлено в суде, заведующая детского сада приняла на работу на должность сторожа свою дочь. Руководитель детсада вносила в табель учета рабочего времени недостоверные данные о выполнении девушкой своих обязанностей, а зарплату получала сама. Тем самым учреждению был причинен материальный ущерб.

По факту служебного подлога было возбуждено уголовное дело. Состоялся суд, который вынес приговор женщине. Однако вопрос о возмещении материального ущерба на нем решен не был.

После вступления приговора в законную силу Слободской межрайонный прокурор направил в суд иск с требованием взыскать с бывшей заведующей незаконно полученные деньги. Рассмотрение иска находится на контроле прокуратуры.

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