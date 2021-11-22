Завершено расследование несчастного случая на заводе «Авитек»

Государственная инспекция труда в Кировской области завершила расследование несчастного случая на производстве. Он произошёл 21 октября на АО «ВМП «Авитек».

В ходе работ по измерению детали после её обработки в многоцелевом станке, произошло соскальзывание левой ноги сотрудника в промежуток между столом для смены паллет и верхней частью защитного кожуха.

В ходе расследования были выявлены нарушения трудового законодательства. Работодатель не обеспечил надлежащее функционирование системы управления охраной труда при проведении работ, а пострадавший находился без средств индивидуальной защиты — спецобуви.

Работодателю выданы предписания об устранении выявленных нарушений трудового законодательства, обязательные для исполнения.

Рассматривается вопрос о привлечении виновных (должностные лица и сам работник) к административной ответственности