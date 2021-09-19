Завершилась Менделеевская экологическая экспедиция

Завершилась экологическая экспедиция с участием учеников «Менделеевских классов» и студентов вузов научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии». Она прошла в Год науки и технологий по инициативе Федерального экологического оператора (предприятие Госкорпорации «Росатом»).

На протяжении недели участники экспедиции проводили собственные исследования в акватории и на берегу озера Байкал, в пойме реки Солзан, на картах Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике.

— Мы считаем крайне важным уделять большое внимание вопросам повышения экологической культуры и развитию экологического мышления. Менделеевская экологическая экспедиция показала, что тема экологии очень близка молодым ребятам. Проводя собственные исследования на озере Байкал, прикоснувшись к увлекательнейшему миру химии и экологии, участники экспедиции почувствовали важность сохранения природных богатств и увидели перспективы, которые открывает профессия промышленного эколога, — отметил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев. — Участники на печальном примере Байкальского целлюлозно-бумажного комбината своими глазами увидели, как важно осознанно подходить к любым промышленным процессам, ставя во главу угла безопасность для окружающей среды.

Менделеевская экологическая экспедиция началась в Москве с участия во всероссийском экологическом диктанте «ЭкоТолк», проведенном на площадке РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Затем её участники отправились в Иркутскую область, где познакомились с методами научно-исследовательской работы в области экологии, экосистемой уникального озера Байкал и научными работами, которые сейчас проводятся в его акватории.

Программа Менделеевской экологической экспедиции предусматривала дни гидроэкологии, антропогенного воздействия и биоразнообразия.

Работа проходила под руководством научных руководителей: профессора Вятского государственного университета, доктора технических наук Тамары Ашихминой, заведующего лаборатории кафедры промышленной экологии РХТУ им. Д.И. Менделеева Сергея Азопкова, профессора кафедры «Экология и техносферная безопасность», доктора биологических наук СГТУ им. Гагарина Ю.А. Елены Тихомировой.

В день гидроэкологии участники работали в составе групп в акватории, на берегу и в поймах впадающих рек озера Байкал.

В день антропологического воздействия на окружающую среду участники экспедиции осматривали площадку БЦБК, проводили собственные исследования надшламовой воды из карт Солзанского полигона, анализировали загрязнения, оценивали воздействие БЦБК на биоту на территории промплощадки.

В день биоразнообразия «менделеевцы» изучили территорию Байкальского государственного природного биосферного заповедника в Бурятии.

Параллельно с исследовательской работой ребята слушали лекции российского кристаллографа, минеролога, химика, профессора РАН Артема Оганова, доцента Волго-Вятского института МГЮА Елены Гордеевой, астрофизика, старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергея Язева.

Завершающим событием Менделеевской экологической экспедиции стала презентация результатов научной работы, проделанной участниками.

От Кировской области в экспедиции участвуют ученики Менделевского класса школы поселка Мирный Оричевского района и их кураторы из ВятГУ, которые разработали проект «Переработка опавшей листвы червем Старателем» (автор проекта Эмма Фаизова) и «Разработка настольной игры «Экополия» для учащихся младших классов» (авторы проекта Виктория Мотовилова, Елена Мочалова, Юлия Трусова). Кроме того в экспедиции участвуют преподаватели СОШ пгт Мирный и сотрудники «Информационного центра по атомной энергии» Кирова.

Справка:

Проект «Менделеевские классы» стартовал в 2020 году. Он разработан Федеральным экологическим оператором и Российским химико-технологическим университетом (РХТУ) им. Менделеева и реализуется при информационной поддержке национальных проектов «Экология» и «Образование». В рамках проекта школьники углубленно изучают химию и математику. Для обучения используется образовательная база вузов, входящих в научно-образовательный консорциум «Передовые ЭкоТехнологии» (среди них и Вятский государственный университет).

Подробные дневники экспедиции доступны на страницах экспедиции в социальных сетях:

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