Завершилось предварительное голосование «Единой России»

Сегодня, 30 мая, в 20:00 завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия».

Напомним, оно шло с 24 мая в режиме онлайн на едином ресурсе https://pg.er.ru/.

В Кировской области на предварительное голосование было зарегистрировано 220 кандидатов, из них 118 — новички в политике, 51 — молодёжь.

40% кандидатов (87 человек) — беспартийные.

Впервые на участие в предварительном голосовании в регионе заявились 10 врачей, все они работали в больницах в сложный период пандемии, зачастую по несколько дней и даже недель не возвращаясь домой.

В качестве избирателей на едином ресурсе https://pg.er.ru/ проголосовали более 57 тысяч человек.

Предварительное голосование — это дополнительная возможность для избирателей познакомиться с кандидатами и выбрать «своего», а для партии — возможность определить, кого сами жители готовы поддерживать в ходе выборной кампании.

Первые результаты предварительного голосования будут озвучены уже завтра, 31 мая. На их основе партия назовёт тех, кто будет представлять её на выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание области уже через 3 месяца, в сентябре 2021 года.

Юрий Балыбердин, депутат Законодательного Собрания, участник предварительного голосования:

— Наблюдал за ходом предварительного голосования и могу сказать, что это именно тот демократический механизм, который позволяет определить наиболее сильных кандидатов, поддерживаемых обществом. Все они находились в равных условиях, а сама процедура полностью легитимна и открыта. Радует, что люди активно голосовали через портал госуслуг, проявляли интерес к процессу как избиратели. Думаю, что благодаря их вдумчивому подходу, достаточно высокой конкуренции среди кандидатов будут определены самые достойные и эффективные кандидаты с истинным авторитетом и кредитом доверия, которые обновят состав партии и будут уверенно представлять от её имени интересы граждан. Спасибо всем, кто подключился к голосованию!

Ирина Морозова, депутат Законодательного Собрания, участник предварительного голосования:

— Хочу сказать спасибо всем жителям Кировской области, которые проявили свою гражданскую позицию и отдали свои голоса за кандидатов, которым доверяют.

На мой взгляд, предварительное голосование проходило открыто и конкурентно. Информация о кандидатах была доступна всем гражданам, и любой желающий мог сравнить заявленные программные тезисы, сделать осознанный выбор, определиться, за кого отдать голос осенью в ходе основного голосования. Уверена: предварительная процедура будет способствовать тому, что сформируется достойный пул кандидатов от «Единой России» на сентябрьские выборы. Ждем результатов!

Наталья Муратова, главный врач Кировской областной детской клинической больницы, участник предварительного голосования, беспартийная:

— Сегодня завершилось предварительное голосование. Важно, что «Единая Россия» не ограничивала участников по партийному признаку. Поэтому на предварительное голосование смогли выйти и беспартийные кандидаты.

Предварительное голосование открывает участникам двери в политику и позволяет в случае победы реализовать свои идеи по развитию региона и решить проблемы граждан.

А электронный формат голосования гарантирует прозрачность и честность процедуры. К тому же это быстро и удобно, что привлекло к голосованию многих жителей Кировской области.

Спасибо всем, кто сделал свой выбор и принял участие в предварительном голосовании. От этого выбора зависит развитие Кировской области и ее будущее.