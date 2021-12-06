Завод «Искож» в Кирове расширил производство за 100 миллионов рублей

На кировском заводе «Искож» открылась обновленное производство деталей для бытовой техники и резиновых покрытий для животноводства. Общий размер инвестиций в модернизацию составил более 100 миллионов рублей.

Модернизация производственной линии была проведена на средства федерального и областного Фондов развития промышленности. Отметим, что проект «Искожа» стал одним из десяти, получивших одобрение экспертного совета Фонда.

Объемы выпуска деталей для стиральных машин выросли на 14 процентов и составят 815 тонн в год. Объем производства покрытий увеличился на 25 процентов и достигнет 2763 тонн в год.

Увеличение объемов производства позволит нарастить количество отечественной продукции на российском рынке. В настоящее время доля зарубежных напольных покрытий в России достигает 57 процентов. Товар поставляется преимущественно из Беларуси и Германии.

Новое оборудование также позволит повысить эффективность производства. В частности, будет сокращен технологический цикл, в 2 раза снизится количество брака и отходов, а также будет исключена из процесса ручная чистка пресс-форм. Все это позволит уменьшить степень воздействия на окружающую среду.

Ранее на «Искоже» начали выпускать резиновые накладки для спецобуви и композитные материалы для выпуска защитных носков. На эти цели предприятию был выдан льготный заем в размере 40 миллионов рублей. Еще 17 миллионов «Искож» получил из областного фонда развития промышленности. Последний, как не раз подчеркивал губернатор Игорь Васильев, является одним из основных институтов развития территории и способствует получению льготных займов промышленными предприятиями.