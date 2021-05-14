Завод «Лепсе» выиграл суд у спортклуба «Родина»

Пресс-служба АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе» сообщила об итогах судебного разбирательства с ООО «СК «Родина».

Оно состоялось в Арбитражном суде области. Предмет спора — расторжение договора аренды спорткомплекса.

В ходе разбирательства, которое длилось свыше 4 месяцев, была установлена халатность арендатора в вопросах, касающихся пожарной безопасности. Кроме того, он проводил несогласованные перепланировки и допускал другие нарушения условий договора.

Суд изучил материалы проверок МЧС, прокуратуры, заключения экспертов в области пожарной безопасности, акты, возражения и претензии сторон и другие документы.

Администрация спортклуба не смогла опровергнуть доводы АО «Лепсе» о системном нарушении условий договора. Суд признал действия АО правомерными, договор аренды — расторгнутым в сентябре прошлого года, а требования ООО СК «Родина» — не подлежащими удовлетворению.

Пресс-служба сообщает, что обновлённый спорткомплекс откроется до конца года.

Конфликт между собственниками и арендаторами помещений начался в феврале.

Фото vk.com/skrodinaru