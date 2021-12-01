Завтра Киров рискует превратиться в бесплатный каток

Синоптики прогнозируют резкую смену погоды.

Сотрудники Кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие дни. Они сообщают о похолодании. Оно уже надвигается на наш регион.

Завтра, 2 декабря, днём столбик термометра опустится до -1…-6 градусов. Ночью до -8. Уже в дневные часы город может превратиться в бесплатный каток. Лужи и каша на дорогах замерзнут.

О гололедице предупреждают синоптики в пятницу, 3 декабря, и в субботу, 4 декабря. В эти дни днём температура не повысится выше -5…-3 градусов. Ночью похолодает до -11.

Погодные условия окажутся сложными. Кроме гололёда нас ждут ветер, мокрый снег.

Фото из открытых источников