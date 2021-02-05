Здание губкома в Кирове сдадут в аренду

Постановление об этом размещено на сайте областного правительства. Как говорится в документе, в соответствии с законом о предоставлении госимущества в аренду, здание дома на улице Московской, 12а может быть передано арендатору на 10 лет.

Договор будет заключаться через торги. Арендатор не сможет передавать имущественные права другим лицам и должен будет соблюдать закон «Об объектах культурного наследия».

В доме, который находится по указанному адресу, находился Вятский губернский комитет комсомола. По решению Совета народных депутатов здание является памятником истории и культуры регионального значения с 1983 года.

В аренду также планируют сдать Дом офицеров на улице Спасской.