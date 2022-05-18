Здания соцзащиты в Кировской области оформят в едином стиле

Здания учреждений соцзащиты в Кировской области приобретут единый стиль. Об этом сообщили в областном правительстве.

Фасады зданий оформят в единой цветовой гамме, а также проведут другие работы по обновлению. В учреждениях заменят окна, отремонтируют крыши, обновят отделку комнат и системы сигнализации.

На проведение ремонтов в 8 организациях соцобслуживания направлено почти 17 миллионов рублей. Деньги выделены из областного бюджета.

В прошлом году ремонт был проведен в Областном реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ и в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Вятушка». В этом году работы пройдут в Кировском центре социальной помощи семье и детям, в центре реабилитации «На Казанской», а также в нововятском отделе Кировского городского комплексного центра соцобслуживания. В последнем находятся сразу 3 учреждения соцзащиты.

Министр соцразвития Кировской области Ольга Шулятьева отмечает, что главной задачей остается оказание помощи всем, кто в ней нуждается. Но и про комфорт людей забывать не стоит.