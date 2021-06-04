«Зеленая экономика» и инвестиции. Участники кировской делегации рассказали, что обсуждают на ПМЭФ-2021

В Санкт-Петербурге продолжается международный экономический форум (ПМЭФ-2021). Своими впечатлениями от форума поделились члены кировской делегации министр экономического развития области Наталья Кряжева и глава областного минфина Лариса Маковева.

По словам Натальи Кряжевой, форум оставил исключительно положительные впечатления. Участники активно обсуждали ряд новых тем.

— В первую очередь, это «зеленая экономика», снижение выбросов парниковых газов. Работа в этом направлении, безусловно, будет стимулировать наши предприятия на очередную модернизацию, на совершенствование производственных процессов. Это первое, — отметила глава минэкономразвития. – И второе, что отметили и представители иностранных государств, и российские участники форума, — после пандемии мир изменился. И дальнейшее развитие экономики требует совместной работы. Только благодаря консолидированным усилиям российская и мировая экономика сможет выдержать эпидемиологическое давление.

Как подчеркнула Наталья Михайловна, кировская делегация посетила все ключевые площадки форума и постаралась максимально насытить дни форума не только присутствием на пленарных сессиях, но и деловыми встречами с коллегами из других регионов.

— Мы посетили стенды наших коллег из других субъектов, договорились о взаимном сотрудничестве. Нам было очень интересно изучить опыт других регионов по наращиванию экономического потенциала. Общение с коллегами еще раз подтвердило, что Кировской области есть что показать, есть по каким вопросам поделиться опытом, и это замечательно.

Среди значимых событий форума Наталья Кряжева отметила подписание двух соглашений: с группой компаний «Хевел» о строительстве солнечной электростанции в Кильмезском районе и с Россотрудничеством. Последний документ призван расширить международную деятельность Кировской области.

— Соглашение даст жителям Кировской области возможность работать и участвовать в различных стажировках за рубежом. Это, безусловно, новый опыт, новые компетенции и, конечно, возможность развития нашего регионального бизнеса.

Глава министерства финансов посетила площадки, посвященные экономическим процессам. В частности, вопросам государственно-частного партнерства, а также НКО. Самыми интересными Лариса Маковеева назвала стенды, где был представлен опыт субъектов РФ по вопросам привлечения инвестиций.

— Представители регионов рассказали, как складывается у них ситуация по вопросам привлечения инвестиционного капитала в свой субъект, как они ищут инвесторов. Я думаю, нам есть что позаимствовать.

Записал Вадим Шабалин