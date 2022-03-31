Зеленский и эффект присутствия

О чем не подумали «виртуозы фейков»

Знаете, что такое эффект присутствия? Это, например, пиджак на спинке стула: вроде, хозяина и нет, а вроде, он где-то рядом, не может же пиджак быть без хозяина. При сегодняшних технологиях эффект присутствия можно изобразить гораздо проще и более изощренно. Однако, не имея достаточной квалификации, можно и насмешить весь мир. Как это получается у пиарщиков Зеленского.

Так, украинский президент снова записал видеообращение якобы «из Киева». На самом деле этот неумело сделанный фейк, призванный доказать присутствие Зеленского в столице, на самом деле разоблачает его.

От обычной склейки кадров пиарщики Зеленского сначала перешли к работе с хромакеем, для предыдущего ролика они «оживили» «задник» движущейся фигурой военного. А в этот раз «виртуозы фейков» решили разместить солдата с другой стороны от Зеленского и добавить в освещении фигуры президента теплых желтых бликов.

Впрочем, разница в освещении говорящего и фона все равно остается очевидной, а при движении часть его головы по контуру становится прозрачной, и через нее просвечивает фон. Тени от руки и от подбородка падают в разные стороны.

Пожалуй, в прошлый раз получилось даже более достоверно. Упражнения видеомонтажеров Зеленского уже стали поводом для мемов.

Еще один фейк, достойный внимания, – сообщение о том, что якобы биатлонистка из Якутии, мастер спорта, неоднократная чемпионка России Надежда Елисеева была убита на Украине, где находилась в качестве снайпера. Эту развесистую «клюкву» опровергла сама спортсменка на своей странице в соцсетях.

Сейчас Надежда живет дома в Якутске и воспитывает дочку. Женщина не понимает, откуда взялись подобные слухи.