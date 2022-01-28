«Зеленый барьер» спасет Озерки от задымления

Предприятия в микрорайоне Озерки города Кирова могут подключить к централизованному отопления или перевести на отдельную газовую котельную. Также территорию планируют озеленить. Об этом сообщили в областном минприроды по итогам встречи с жителями.

Озерки располагаются рядом с промзоной, и местные жители часто жалуются на задымление. В прошлом году в микрорайоне был выявлен ряд дымящих предприятий. Нарушения устранены, однако проблема осталась.

По мнению специалистов, причина дымовой завесы – в большом количестве дымовых труб и отсутствии «зеленого барьера» — деревьев. Расстояние между жилым сектором и промзоной составляет около 150 метров. При этом лесопосадок практически нет.

Данная проблема присутствует и в других новых микрорайонах Кирова. По итогам встречи было решено вынести вопрос дополнительного озеленения города на рассмотрение депутатов городской думы.

Ранее в Озерках провели отбор проб промышленных выбросов.