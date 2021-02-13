«Зелёный офис»: правительство региона готово перейти на систему сортировки мусора

Об этом в интервью «КП» рассказал Валерий Семенищев, заместитель генерального директора АО «Куприт».

Известный кировский общественник и экологический активист Валерий Семенищев в начале февраля стал одним из главных региональных ньюсмейкеров. Он занял пост заместителя генерального директора АО «Куприт», где возглавил направление раздельного сбора отходов.

О своих планах на этой должности и об идеях по продвижению сортировки мусора Валерий рассказал в интервью для «Кировской правды».

– Насколько лёгким для вас оказалось решение о переходе из рядов общественников, активно критикующих существующее положение дел, в команду регионального оператора?

– Могу сказать, что решение было достаточно сложным. Знал, что кто-то меня не поймёт. Хотя ни моя позиция, ни мои ценности при этом, конечно, не изменились.

Кстати, несколько лет назад я уже получал подобное предложение. Тогда Илья Шульгин, возглавлявший на тот момент министерство строительства и ЖКХ региона, обратился ко мне: «Вот вы нас много критикуете. А можете прийти и сами поработать?» Я ответил: «Могу». Продолжения этот разговор тогда так и не получил. Хотя я действительно считал и считаю: вполне нормально, когда человек, который критикует существующие проблемы, приходит и старается лично изменить ситуацию.

– Каких целей и результатов вы хотели бы достичь?

– О целях говорить пока рано. План мероприятий только формируется. В социальных сетях я обратился ко всем, у кого есть идеи и предложения по развитию системы раздельного сбора отходов. Мне, например, уже написал учитель одной из кировских школ с просьбой помочь организовать такой раздельный сбор в их в школе – как форму продвижения сортировки среди учеников.

– Лично вы пробовали жить, сортируя весь «домашний» мусор?

– Пока я этим не занимался по одной простой причине: возле нашего дома не было и нет контейнеров для раздельного сбора. Относить или отвозить куда-то отходы было сложно – у меня жёсткий дефицит времени. Я рассчитывал, что возле нашего дома будут установлены контейнеры для раздельного сбора в рамках пилотного проекта.

Жители проголосовали иначе. Но, работая на новой должности, я, конечно, собираюсь начать сортировать мусор.

– Вы согласны с тем, что сортировка мусора в обыкновенной кировской квартире – это сложное решение и, может быть, даже поступок?

– Действительно, для этого необходимо сделать определённый внутренний шаг. Практически все мы живём в квартирах. Места у всех не так много, чтобы 5-10 фракций сортировать. Но можно начать с простого: разделять картон и пластик… Много места это не потребует, но поможет понять, как организован процесс.

– Можно несколько главных аргументов в пользу сортировки мусора «на дому»?

— Во-первых, это забота о нашем будущем, о том, где и как будут жить наши дети. Чем больше образуется мусора, тем больше его будет захоронено или уничтожено при переработке. Тем больше ресурсов в итоге мы просто выкинем вместо «хозяйского» рачительного подхода. Уже сейчас используется ресурсов примерно в два раза больше, чем восстанавливается. Сортировка мусора – один из важных шагов по сохранению качества жизни. Во-вторых, при даже несложной сортировке на бумагу и пластик мы учимся (и учим наших детей) к бережному отношению к месту проживания. Эта бережность как привычный образ действий передаётся и в другие сферы жизни. А если мы бережно относимся к окружающей среде, людям, обществу, то и будущее становится лучше. В-третьих, сортируя, можно сэкономить на плате за вывоз мусора, а при определённой активности в жизни дома даже сделать дом более благоустроенным, участвуя в проекте «Экососеди».

– Как вам кажется, какой процент кировчан уже готов установить в своих квартирах несколько вёдер для мусора?

– В декабре прошлого года активисты рабочей группы по пилоту РСО провели опрос в двух многоквартирных домах областного центра. В одном получилось поговорить с жителями 26 квартир. В половине из них люди стали сортировать после установки контейнеров под раздельный сбор мусора. То есть 50 процентов людей уже включились в процесс.

Считаю, что достаточно эффективным для продвижения раздельного сбора могут быть встречи с учениками в школах. Часто именно дети заставляют своих родителей заняться сортировкой. Взрослым, как правило, некогда заниматься этим, а с подачи ребёнка вариантов уже не останется.

– Раньше в областном центре можно было нередко увидеть такую картину: стоит контейнер для раздельного сбора, например, с надписью «Бумага», а в него кем-то уже навален и прочий мусор: бутылки, пакеты, что-то ещё…

– Думаю, что одна из причин, по которой возникала такая проблема, в том, что многие знали: в итоге весь мусор везётся на один полигон. Теперь же вторсырьё отправляют не на полигоны, а скупщикам. Последняя партия вторсырья, например, была сдана компании «Эко-тек». То есть отходы из контейнера обязательно поступят на заводы и из них будут производить новые товары.

– Какие нестандартные формы пропаганды сортировки отходов собираетесь задействовать?

– Приведу пример. В январе состоялось заседание координационного совета при правительстве Кировской области. На нём активист Татьяна Столбова обратилась к Александру Анатольевичу Чурину с предложением перевести правительство на систему «Зелёный офис», – то есть, начать сортировать мусор. Александр Анатольевич идею поддержал. Считаю, что это хороший вариант необычной (не скажу нестандартной) формы поддержки мусоросортировки.

– Вы коснулись темы совещаний Алексанлра Чурина с экологическими активистами региона. Насколько они полезны?

– Они, безусловно, важны. Видение ситуации со стороны главы правительства Кировской области, объём информации – совершенно другие. Но активисты, со своей стороны, помогают обратить внимание на какие-то актуальные проблемы, которые необходимо решать. Общественники выносят накопившийся у людей негатив на совершенно иной уровень и помогают принимать по этим темам решения. Считаю, что это крайне важно и полезно.

Активисты видят, что их позиция небезразлична власти. Они получают ответы на свои вопросы. Кроме того, некоторые решения принимаются, что называется, здесь и сейчас. Считаю, что это очень важная площадка.

Конечно, нет такого, что встретились, поговорили – и всё заработало. Но встречи показывают, что власть слышит людей и принимает необходимые решения.

Как организована работа сейчас: 3 вопроса

Что делается?

– Активно прорабатываем вопрос открытия экопункта для сбора вторсырья. Это может быть как чисто «купритовский» проект, так и коллаборация с компаниями, скупающими отходы. Планируем использовать опыт других регионов (например, Нижегородской области), где экопункты уже работают. В любом случае речь идёт о рентабельном проекте – экономическая целесообразность должна стоять во главе угла. Я уверен, что раздельный сбор может стать рентабельным бизнес-проектом.

Как организован сбор мусора в рамках пилотного проекта?

– Практически везде идёт разделение на бумагу/картон и пластик. Исключение – Лубягино, где вместо бумаги принимаем стекло. На четырёх площадках хотим установить дополнительные комплекты контейнеров, чтобы увеличить объёмы собираемого вторсырья. Сейчас решаем, на каких именно. С точки зрения всё той же экономики, с бумагой работать интереснее, поскольку не все виды пластика принимаются на переработку. Кроме того, мы нашли способ, как почти в полтора раза сократить транспортные расходы. Раньше мы забирали наполненные контейнеры, увозили их, разгружали и возвращали назад. Теперь же используем и вывозим биг-бэги, которые помещаются внутрь контейнеров.

Пример каких регионов может быть полезен?

– Томской области, где сбор вторсырья производится силами частных компаний. Там на площадках стоят не контейнеры, а двухкубовые сетки, куда складывают отходы.