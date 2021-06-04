«Зевс» очистит в Кирове трубы отопления

Современное устройство поможет избавиться от накипи и отложений, чтобы улучшить теплоотдачу потребителям.

В областном центре в рамках подготовки оборудования тепловых пунктов к следующему отопительному сезону начали применять современное электрогидроимпульсное устройство «ЗЕВС». Оно позволит ликвидировать твердые отложения, сужающие поперечное сечение труб и ухудшающие теплоотдачу.

Суть работы этой установки, в создании с помощью электрического разряда ударных волн в воде, наполняющей объем трубки. Эти волны разрушают отложения и вымывают их водой.

Кстати, нынче же специалисты «Т Плюс» начали применять еще одну установку для очистки теплообменников — «Буча». Она освобождает трубы от накипи с помощью выстрела от импульсного пневмогенератора.

Компаниям, обслуживающим дома, необходимо за лето сделать промывку и опрессовку внутридомовых систем отопления, напомнили в теплоснабжающей компании.

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Фото: http://et-jet.ru