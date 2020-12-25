Жанна Агалакова рассказала о подготовке к Новому году во Франции

Наша землячка, ведущая и собкор Первого канала, сейчас живет во Франции. О том, как готовятся к Новому году – 2021 во Франции, она рассказала в своем «Инстаграме».

С 15 декабря из-за коронавируса во Франции ввели комендантский час. С 20 до 6 часов вечера все жители вынуждены сидеть дома. Пост об этом Жанна Агалакова снабдила соответствующими хэштегами #сидидоманегуляй #домахорошо #вгостяхтоженеплохо #бережемся.

Комендантский час будет действовать и 31 декабря.

— Нового года не будет. Будет только Рождество. Французское Правительство объявило, что 31 декабря, как и в другие дни, кроме 24/12 — католического Рождества, будет действовать комендантский час — с 20 до 6. Ну и театры с музеями не откроют ещё 3 недели. Ох… планы всмятку и билеты в театр пропадают…, — написала экс-кировчанка в «Инстаграме».

Елочные базары в Париже открылись месяц назад. Метровая елочка в Париже обойдется в 2700 рублей, трехметровая – в 11,5 тысяч.

Как написала Жанна Агалакова, уже много лет она делает новогоднюю елку своими руками – из проволоки, мишуры, картона и даже из ананаса!

— Мне жалко живое дерево. А нынче так захотелось! Наверное, карантин повлиял. Но не знаю, не решила ещё.

В сам Париж Дед Мороз уже явно заглянул – город украшен гирляндами и выглядит очень по-новогоднему, несмотря на отсутствие снега.

А в одном из постов Жанна продемонстрировала новогодний наряд – «тот самый» свитер, только не с оленями, а с ламами.

Ранее кировчанка рассказывала, как живется во Франции во времена карантина.

Фото и видео: www.instagram.com/zhanna_agalakova/