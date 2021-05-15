Жара может задержаться в Кировской области до конца мая

Аномальная жара задержится в регионе как минимум до 21 мая, а может, и дольше. Такой прогноз дает паблик «Любительская метеорология».

По данным метеорологов-любителей, в период с 16 по 21 мая в регионе Кировской области прогнозируется сохранение аномально жаркой погоды. Температура воздуха при этом превысит норму на 10-12 градусов и достигнет +28…+33°С. При этом ожидается дефицит осадков.

Есть вероятность, что жара сохранится до конца месяца. Таким образом, прогноз на холодный и дождливый май останется несбывшимся.