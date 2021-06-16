«Ждали конца войны и когда родные вернутся…»

В Вятских Полянах начался сбор подписей за присвоение районному центру звания «Город трудовой доблести». С инициативой выступили ветераны, которых поддержал глава региона Игорь Васильев.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» областному центру. Сбор подписей в г. Кирове стартовал летом 2020-го по инициативе губернатора региона. Свои подписи в поддержку оставили 112 тысяч жителей.

При этом практически все отмечают, что звание – это признание заслуг не только областного центра, но и всей области. Ведь лозунг «Всё для фронта, всё для победы» был общим для городов и деревень, для фабрик и для колхозов…

Непростые военные годы вспоминают жители региона – свидетели тех дней.

К.С. Токаева, Оричевский р-н:

– У родителей нас было шестеро: кроме меня, пять братьев. Отца, Токаева Семёна Романовича, по возрасту не взяли на фронт, вместе с мамой они трудились в нашем колхозе

«Показатель». На нас, ребятах, была прополка льна, жатва. Самое трудное – сортировка, просеивание зерна от плевел на специальной машине. Вчетвером грузили неподъемные для детских рук мешки и отвозили сами их на подводах в Котельнич. Никто не думал из нас хныкать или капризничать, хотя спать приходилось порой всего два-три часа в сутки.

Л.В. Хоровинкина, п.Нема:

– Моя мама, Таисия Даниловна Осипанова, 1916 года рождения, во время войны работала на ферме. Заболели руки… Её перевели разнорабочей. Рано утром ходил по домам разнарядчик, назначал на работу. Мама была и на заготовке сена, и подвозила на лошадях фураж к фермам. По трудовой мобилизации её отправили на полгода в «Каринторф» в Кирово-Чепецком районе. Поехала, оставив дома маленьких детей на попечение его отца. Позже ей было присвоено звание «Труженик тыла».

К.В. Ситникова, Богородский район:

– Детство совпало с войной, поэтому назвать его счастливым трудно. Училась я в начальной школе, которая находилась в двух километрах от дома. Физический труд был сызмальства, сколько себя помню: сначала дома, потом в колхозе. Пасла колхозных коров, полола картошку, теребила лён, вместе с мамой жала серпом рожь, овёс, пшеницу. Когда в колхозе появились жнейки, стало намного легче. Мы ходили за жнейками, связывали снопы и ставили их десятками в «бабки».

Работали много, хлеб растили и убирали, а сами голодали: лебеду да кисленку в муку добавляли и пекли из этого хлеб. Никто не жаловался, все так жили. Ждали конца войны и когда родные вернутся. Старший брат Аркадий прошёл всю войну и, к счастью, вернулся домой.

Е.Д. Колодкина, Богородский район:

– Лес валили в Омутнинском, Кильмезском, Кайском районах. Было очень строго – с работы не сбежишь. С нас, тогда ещё подростков, требовали, чтобы пни оставались от спиленных деревьев не выше 20 сантиметров. Старались, чтобы так и было. Снег глубокий, а я маленькая ростом – то одна нога просядет в снегу, пока пилим, то другая. Мы потом трелевали множество поваленных ёлок, а лошади полуголодные тащили эти деревья. До того бедные животинки дотаскают, что, бывало, от голода лошадь упадёт и умрёт. Парни разрубали лошадь на куски и раздавали по кусочку людям – таким же голодным. Вот мы навалим в ведро снега, положим туда голяшку лошадиную и варим. Потом этого бульона попьём да снова трелюем. Давали нам по 200 граммов хлеба на день. Так его сразу же и съедали. Не только голодно было – появлялись вши. Вечером после работы снимем с себя одежду, на пне выколотим… Потом спим немного спокойнее.

Г.Г. Шубникова, д. Смыки Сунской р-н:

– Когда началась война, мне было всего два года. Про войну я знаю только из рассказов моей мамы Ульяны Яковлевны Ашихминой. Мама спасла нас, пятерых детей, от голодной смерти. Чего это стоило, знает только она!

В войну купить одежду было не на что, работали за копейки. Ходили – заплата на заплате. На ноги тоже надеть было нечего. Зимой – лапти, летом – босиком.

Часть выращенного в домашнем хозяйстве надо было сдавать государству. Если чего-то не было (молока, мяса, шерсти), приходилось покупать. Картошку варили, нарезали, сушили и тоже сдавали.

Дети были главными помощниками во время войны, трудились наравне со взрослыми, получая ежедневные разнарядки от бригадира. Их назначали на разные работы: на сенокос, на уборку. Кто постарше – подвозил солому к фермам на лошадях, пас коров, свиней.

А.Г. Гагаринова, с. Верхобыстрица Кумёнский р-н: