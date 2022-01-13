Женатый кировчанин снялся в шоу «Давай поженимся!»

Житель Кирова Константин Перминов принял участие в шоу «Давай поженимся», будучи уже женатым. Историю кировчанина рассказал портал Newsler.ru.

По словам Константина, продюсеры шоу сами вышли на него, а дальше «все было как в тумане». У мужчины есть любимая супруга, и искать спутницу жизни он не собирался. Но знакомый убедил женщину «хайпануть» и отпустить мужа на скандальное шоу.

Съемки проходили в декабре. Участие в шоу оказалось очень волнительным для Константина.

— Лариса Гузеева — невероятная величина. Она и есть эта передача. Никто не может сказать, куда пойдет программа. Как на экзамене. Ну и от Розы Сябитовой много зависит, — поделился кировчанин.

Коллегами Константина по выпуску были предприниматели из Санкт-Петербурга и Швейцарии. На трех женихов пришлись 2 сестры-невесты. В качестве сюрприза кировчанин показал, как можно рисовать светом.

Близких родственников Константин аккуратно предупредил о своем перфомансе. Более далекие знакомые были в шоке от такого поступка семейного человека, рассказал кировчанин. И добавил, что шоу стало хорошим опытом преодоления себя.

— Я еще раз влюбился в свою супругу. А по поводу того, что на программе можно найти любовь — можно найти и больше. Интересные люди, необычный опыт и невероятный драйв от всего, что происходит.

Выпуск шоу «Давай поженимся!» с участием Константина Перминова выйдет в эфир 17 января.

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Фото: www.newsler.ru