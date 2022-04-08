«Женщин года – 2022» наградили в «Космосе»

В кировском ДК «Космос» наградили победителей конкурса «Женщина года – 2022».

Организатором общественного конкурса выступило реготделение «Союза женщин России» во главе с депутатом Заксобрания Ириной Морозовой. Эксперты оценивали 164 работы: достижения участниц в разных номинациях, их заботу о семье и общественную активность.

Первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов выручил победительницам федеральные памятные медали. В том числе В.С. Гризодубовой – за вклад в развитие наставничества и патриотического воспитания молодежи работницам сферы культуры Оричевского, Кирово-Чепецкого и Унинского районов, а также ветеранских организаций Лузского и Слободского районов. «Союза женщин России» – трём победительницам за личный вклад в становление и развитие женского движения, «Дочерям Отчизны» – четырем активисткам патриотического.

— Все вы разных профессий, но вас объединяет общее стремление помочь тем, кто в этом нуждается, преобразить пространство вокруг нас, сделать наш мир лучше, – отметил Курдюмов.

Награды в номинациях «Служение людям» и «Муза милосердия» заслужили специалист по социальной работе Белохолуницкого отдела Межрайонного комплексного центра социального обслуживания населения в Слободском районе Надежда Кадырова и инструктор по труду Мурыгинского детского дома-интерната «Родник» Наталья Абрамишвили.

Культорганизатору Межрайонного комплексного центра социального обслуживания населения в Кирово-Чепецком районе Людмиле Коршуновой вручили две награды: «Дочерям Отчизны» и «Успех в сфере культуры». Последнюю – заместитель председателя правительства Андрей Маури.

Награждены также девять сотрудниц учреждений культуры и искусства из Кирова, Кирово-Чепецка, Омутнинска, Опарино, Орлова, Советска, Слободского, и Вятских Полян. И троих Андрей Маури поздравил в номинации «Доброе сердце» за вклад в поддержку женщин, семьи, материнства и детства.