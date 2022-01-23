Женщина с ребенком погибли в аварии в Орловском районе

Расследование этого происшествия пройдет под контролем областной прокуратуры.

Трагедия произошла сегодня утром на 367-м км трассы «Вятка». По информации ГИБДД столкнулись две встречные машины Volkswagen и «Лада Ларгус».

Женщина сидевшая за рулем иномарки и ее 4-летняя пассажирка погибли на месте. Водитель Лады также получил травмы и доставлен в больницу.

На месте ДПТ работают сотрудники ГИБДД. Им нужно выяснить условия спровоцировавшие аварию. Эту ситуацию взяли на контроль в региональной прокуратуре.

Напомним, накануне в Омутнинском районе в ДТП со скорой помощью погиб водитель ВАЗа.

Фото: ГИБДД по Кировской области