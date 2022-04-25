Женщину, пострадавшую в ДТП в Верхошижемье, отправили в Киров на вертолете

Появились подробности ДТП с тремя пострадавшими в Верхошижемье. О случившемся рассказали в ГИБДД.

ДТП произошло около 3 часов ночи 24 апреля. На улице Советской 63-летний мужчина на «Чери Тиго» сбил трех пешеходов: двух женщин 33 и 38 лет и 32-летнего мужчину. Все они шли по краю проезжей части.

На скорости снеся людей, водитель иномарки скрылся с места аварии. Однако через несколько часов его задержали. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян.

Как минимум двое пешеходов получили тяжелые травмы. Мужчину увезла скорая помощь. А одну из женщин отправили в Киров на вертолете. Одна из пострадавших – многодетная мать. Об этом рассказали очевидцы аварии.