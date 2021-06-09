Жильцов сгоревшего дома на Октябрьском проспекте поселили в гостинице

Жителям сгоревшего дома на Октябрьском проспекте, 103 предоставили места в гостинице «Губернская». Об этом сообщили в управлении гражданской защиты Кирова.

В номерах гостиницы временно размещены 18 погорельцев. В ближайшее время им будет предложено жилье из маневренного фонда.

Пожар в двухэтажном деревянном доме на перекрестке улицы МОПРа и Октябрьского проспекта произошел в ночь на 9 июня. С огнем боролись 12 пожарных расчетов – около полусотни спасателей. Справиться с пожаром удалось только под утро.

Как сообщили в ГУ МЧС, всех жителей дома оперативно эвакуировали, погибших нет. О пострадавших пока не сообщается. Утром 9 июня прохожие снимали на видео, как погорельцы выносят из дома уцелевшие вещи.

В мэрии Кирова уточнили, что дом после пожара восстановлению не подлежит. Причина пожара устанавливается.

Фото: Кировская правда