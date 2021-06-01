Жильцы дома на Орловской устроили автосвалку у газопровода

Семья, живущая в доме на Орловской, 7, устроила свалку автомобильных отходов в охранной зоне газопровода. На захламление территории пожаловались местные жители.

По словам других жителей дома, «авторазборка» работает с 1995 года. Двое мужчин привозят одни машины и увозят другие, постоянно включают двигатели и все выхлопные газы попадают в окна дома. Ночью автобарахолка подсвечивается прожектором.

2 года назад жильцы дома обратились за помощью в ОНФ. Автосвалку удалось ликвидировать, но сейчас она появилась снова. У дома стоит 10 машин и складируются покрышки, аккумуляторы, электроприборы. Некоторые из них имеют III класс опасности. Жители жаловались в горадминистрацию, но там ответили, что парковка на придомовой территории разрешена.

Как выяснили активисты ОНФ, авторазборка находится не на придомовой территории, а в охранной зоне газораспределительного пункта. Здесь запрещено устраивать свалки и опасно проливать химические вещества.

— Налицо нарушение экологического законодательства, правил внешнего благоустройства и грубейшее пренебрежение правилам пожарной безопасности, — говорит эксперт ОНФ Алена Чеснокова.

Активисты направили в горадминистрацию обращение с требованием ликвидировать свалку. Также информация о случившемся доведена до сведения компании «Газпром газораспределение», ответственной за охранные зоны.