Жилые объекты культурного наследия в Кирове планируют включить в программу капремонта

Жилые дома Кировской области, имеющие охранный статус, будут ремонтировать на общих основаниях. Об этом сообщили в управлении объектов культурного наследия области.

В Кировской области 106 домов-«памятников», и на сегодня ни один из них не включен не в региональные, ни в муниципальные программы ремонта. Все по закону, однако такой подход ведет к разрушению зданий.

Один из таких объектов — дом Аверкия Перминова на Спасской, 10а, старейшее каменное здание города. Время отразилось и на нем — у дома частично разрушена кладка, разбиты окна, провалилась крыша, а из фасада растут деревья. Однако здесь до сих пор живут люди, а значит, дом должен быть приведен в надлежащее состояние.

В настоящее время областное правительство рассматривает варианты включения 44 подобных зданий, являющихся многоквартирными жилыми домами, в областную программу капремонта. А на ближайшем заседании общественного совета управления госохраны объектов культурного наследия будет рассмотрен вопрос об ответственности жителей таких домов за их ненадлежащее содержание.

Ранее мы писали, что историческое здание губкома в Кирове сдадут в аренду.