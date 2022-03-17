Житель Белой Холуницы получил 19 лет колонии за изнасилование и убийство 13-летней девочки

Суд вынес приговор жителю Белой Холуницы, который изнасиловал и задушил 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел в июне 2021 года. 21-летний местный житель, будучи пьяным, совершил развратные действия в отношении своей 13-летней знакомой. Потом молодой человек изнасиловал девочку и задушил ее.

Пытаясь скрыть следы преступления, парень спрятал тело убитой в сарае у дома. Однако через некоторое время полицейские вышли на подозреваемого.

Молодой человек был задержан. На него завели уголовное дело по трем статьям УК РФ: за развратные действия, изнасилование и убийство.

Был проведен ряд экспертиз, в том числе психиатрическая и сексолого-психологическая. По итогам исследований молодой человек был признан вменяемым.

Суд признал парня виновным во всех инкриминируемых статьях. Молодого человека приговорили к 19 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. После освобождения он также приговорен к ограничению свободы на 1,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.